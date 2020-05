Prefeito anuncia abertura de 11 postos de saúde no fim de semana para atendimento

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) anunciou, nesta sexta-feira (8), que 11 postos de saúde irão abrir neste fim de semana para reforçar o atendimento às pessoas com sintomas da Covid-19. Eles funcionarão das 8h às 17, com serviços de urgência para quem tiver com algum sintoma de síndrome gripal.

Além disso, o prefeito também informou que, a partir da próxima segunda-feira (11), dois caminhões vaporizadores circular fazendo a higienização das ruas da Capital. Na ocasião, ele destacou que as medidas de isolamento social rígido, que começaram a valer a partir desta sexta, já começaram a surtir efeito.

Ele mostrou um mapa da cidade, monitorados por câmeras do Controle de Tráfego em Áreas de Fortaleza (CTAFOR), de ontem e da manhã desta sexta, em que era possível ver uma grande diminuição de pessoas nas ruas. No entanto, o gestor não informou os números, porque o levantamento de hoje ainda está em andamento.

Além disso, Roberto Cláudio salientou que, também até segunda, entregará 40 leitos de enfermaria com oxigênio no prédio do Instituto Doutor José Frota (IJF) 2.

O gestor também fez um balanço dos leitos entregues e afirmou que o quantitavo disponível nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Fortaleza dobraram desde o início da pandemia e, mesmo assim, estão lotados. Por isso, ele reforçou o apelo para que a população permaneça em suas residências e obedeçam o isolamento social.

Postos que irão abrir no fim de semana

Regional I

- Posto Carlos Ribeiro (‪Rua Jacinto Matos, 944‬ - Jacarecanga)

Regional II

- Posto Irmã Hercília Aragão (‪Rua Frei Vidal, 1821‬ -São João do Tauape)

Regional III

- Posto Anastácio Magalhães (‪Rua Delmiro de Farias, 1679‬ - Rodolfo Teófilo) - vacina antirrábica

- Posto Dr. Licínio Nunes de Miranda (Rua 06, S/N - Quintino Cunha)

-Posto Meton de Alencar (Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Regional IV

- Posto Gothardo Peixoto Figueiredo Lima (‪Rua Irmã Bazet, 153‬ - Damas) -

Regional V

- Posto Maciel de Brito (‪Av. A, S/N‬ - 1ª Etapa - Conjunto Ceará)

- Posto Parque São José (Rua Des. Frota, S/N - Parque São José)

- Posto Dr. Eduardo Régis Monte Jucá (Av I, 618 - Mondubim)

Regional VI

- Posto Edmar Fujita (‪Av. Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista‬)

- Posto Jangurussu (‪Rua Estrada do Itaperi, 146‬ - Passaré)