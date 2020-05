Prédios dos Correios em Fortaleza passam por desinfecção através de ação da Cruz Vermelha

Para reduzir o risco de contaminação pelo novo coronavírus, prédios dos Correios de Fortaleza começaram, a partir desta segunda-feira (4), a receber desinfecção através de ações da Cruz Vermelha Brasileira no Ceará. O primeiro equipamento foi a sede dos Correios no Centro da Capital. Nesta terça-feira (5), o prédio do bairro Aldeota deve receber a ação.

Ao longo desta semana, pelo menos 15 outros prédios da estatal em Fortaleza, entre unidades de distribuição, áreas administrativas e agências, passarão pelo processo de desinfecção. Nas ações, cerca de dez voluntários utilizarão bombas costais pulverizadoras com hipoclorito de sódio, para higienizar as áreas interna e externa dos locais.

A ação não impacta na prestação de serviço aos clientes. O presidente da Cruz Vermelha Brasileira no Ceará, Allan Damasceno, ressalta a importância da ação. “Este trabalho de higienização dos Correios é muito importante, pois, aliado a hábitos de higiene, reduz o risco de contaminação dos profissionais pela Covid-19 e por outros agentes infecciosos”.

Áreas internas tão passam por desinfecção, com aplicação de produtos químicos Foto: Divulgação

Como serviço essencial determinado pelo Decreto Federal nº 10.282/2020, os correios têm adotado outras medidas de prevenção, tais como a redução de jornada das áreas administrativas, disponibilização de álcool em gel nas unidades, aquisição de máscaras de proteção para empregados, instalação de painéis de acrílico para proteção de atendentes e clientes em agências da estatal e antecipação da vacinação contra gripe para todos os empregados.

Além dos prédios dos Correios, outros equipamentos públicos foram contemplados com a desinfecção da Cruz Vermelha Brasileira no Ceará, como o Hospital Geral Dr. César Cals, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, a Praça do Ferreira, o Paço Municipal, o Hospital do Coração em Messejana e a CEASA.

Outras atuações

A Cruz Vermelha Brasileira no Ceará já realizou trabalhos em benefício de sete cidades no Estado, além de Fortaleza. São elas: Hidrolândia, Massapê, Cariré, Tejuçuoca, Itapajé, Tamboril e Pentecoste.

Foram doações de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos hospitais, desinfecções de lugares públicos, doações de higiene pessoal e de cestas básicas para a comunidade local.