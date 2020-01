Prédio no Cocó com estrutura afetada passa por estabilização e deve ser demolido com técnica manual

O Edifício Saint Patrick's II, no bairro Cocó, em Fortaleza, que apresenta falhas estruturais e tem risco de desabamento detectado desde 2013, passou por um processo de estabilização estrutural nos pilares este mês. O procedimento, que precede a demolição, foi finalizado nesta sexta-feira (25). A demolição do edifício, autorizada pela Justiça desde novembro de 2019, deverá ocorrer em fevereiro, segundo o engenheiro responsável pela ação, Rafael Lima.

De acordo com o engenheiro responsável, Rafael Lima, a primeira parte do processo, iniciado em 2 de janeiro, envolveu um reforço nos pilares da estrutura. “O método [de demolição] ainda está sendo definido junto aos proprietários, mas a solução mais plausível é a manual mesmo. Hoje (24) finalizamos a primeira etapa. Colocamos reforço nas colunas para demolir o prédio de forma segura”, afirma.

Com a finalização da primeira etapa, “o prédio já está 99,99% estável, ou seja, não corre mais riscos de cair. Com isso, iniciaremos a segunda fase em fevereiro com a demolição das paredes internas, o que já alivia o peso na estrutura. Depois, já demolimos andar por andar”. A demolição e retirada de entulhos da rua é de responsabilidade dos proprietários dos 20 apartamentos do Saint Patrick's II.

Conforme o técnico, a metodologia manual, elemento a elemento, é considerada de menor impacto para a vizinhança. “Todos os métodos terão impacto, mas esse é o de menor. Em termos de poeira e poluição sonora, é como se fosse uma obra comum para a vizinhança”, afirma. Segundo ele, o prédio também será cercado de telas e terá bandejas de proteção no primeiro andar, como medidas de segurança.

A finalização do processo todo está prevista para seis meses, “podendo o período se prolongar ou diminuir”.

Caso

O Edifício Saint Patrick foi evacuado pelos proprietários em 2013 após um laudo constatar a ameaça de desabamento. Já em outubro do ano passado, após a queda do Edificio Andrea, síndicos de edificações circunvizinhas ao Saint denunciaram o risco da estrutura também ir ao chão.

Com isso, a Defesa Civil reforçou o risco de desabamento do Edifício em 29 de outubro de 2019. O pedido de demolição foi deferido no dia 26 de novembro, pela juíza Francisca da Costa, da 11ª Vara Cível de Fortaleza. O processo tramitava desde 2015.