Prédio no Bairro Cocó é evacuado após apartamento pegar fogo

Um prédio localizado na Avenida Antônio Sales, no Bairro Cocó, foi evacuado após apartamento no 10º andar pegar fogo na manhã deste domingo (03). De acordo com os Bombeiros, ninguém ficou ferido e as causas vão ser investigadas. Os moradores relataram ao Diário do Nordeste que acordaram assustados.

Os moradores disseram que a propietária do apartamento incendiado não estava em casa. "Eu estava dormindo e o rapaz que mora no 9º andar desceu tocando as campanhias. Eu acordei e assim que abri a porta estava a fumaça", disse um morador.

De acordo com o Capitão Bruno Marcelo de Sousa, três guarnições dos Bombeiros foram ao local para controlar as chamas. O agente explicou que policiais militares também ajudaram a evacuar o prédio e que houve uma certa dificuldade por ter muitos idosos.

"Quero ressaltar os policiais militares que nos ajudaram na evacuação da edificação. Tinham muitos idosos, tivemos que descer eles pela escada, muita gente com deficiência de locomoção" explicou o capitão.