Prédio comercial é evacuado no Meireles após sala incendiar na manhã neste sábado

Um edifício comercial localizado na Avenida Dom Luis, no Bairro Meireles, foi evacuado após um sala incendiar na manhã deste sábado (25). O fogo começou por volta de 7h45 e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para controlar as chamas.

Segundo os Bombeiros, o fogo aconteceu na sala de Tecnologia da Informação de um laboratório que fica no 1º andar do prédio. Uma das hipóteses é de que o fogo começou após um curto-circuito em um ar-condicionado, mas as causas ainda vão ser investigadas. O incêndio foi controlado meia hora depois, por volta das 8h15.

Momentos de pânico

Pacientes e funcionários relataram momentos de pânico, pois precisaram deixar o prédio do Harmony Medical Center.

"Eu comecei a sentir aquele cheiro, como se fosse de plástico queimado. E de repente começou todo mundo a evacuar do sistema onde eu estava. Eu fiquei sozinho sem saber o que fazer. Aí me tiraram de lá e disseram que o prédio estava pegando fogo", disse o assistente técnico Augusto Carneiro, que foi ao local para realizar um exame.

Uma funcionária, que não quis se identificar, disse que não tinha ninguém na sala no momento das chamas e que um segurança do prédio precisou arrombar a porta. "Foi uma fumaça intensa, ainda tem muita fumaça, os vidros da sala da T.I 'papocaram'", afirmou. Contudo, ela afirma que tudo não passou de um grande susto. "Foi só aquele medo, aquele pânico", acrescentou.