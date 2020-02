Preço da cesta básica da Ceasa sobe 28% em um ano

O Índice de Preços (IPCE) registrou o aumento de 28,5% no valor dos produtos da cesta básica da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE), entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11).

Os itens da cesta básica são os mais produtos mais comuns na dieta dos cearenses, como os cereais, a carne, o leite e derivados, aponta Odálio Girão, analista de mercado da Ceasa-CE.

Na cesta básica, os maiores aumentos foram:

manteiga (+65,71%)

carne suína (+12,25%)

óleo de soja (+8,50%)

feijão de corda (+7,91%).

As maiores quedas do período na cesta básica foram:

carne bovina (-10,83%)

frango abatido (-4,44%)

farinha de trigo (-3,60%)

queijo coalho (-3,24%)

Ainda segundo o IPCE, houve queda de 6,4% no valor dos itens do setor de folha, flor e haste. O preço das frutas teve queda de 2,8%. Girão aponta as boas colheitas dos últimos meses no Ceará e em Rio Grande do Norte como importantes fatores para a queda dos preços.

O mamão formosa lidera a lista das frutas com maior queda, cerca de 20,5% em comparação a janeiro de 2019 e janeiro de 2020. Em seguida, o abacate com redução de 16,6% e o limão galego com 9,2%.

Na categoria de hortaliças e frutos, os maiores aumentos foram na abóbora jacaré (+25,00%), na abóbora caboclo (+24,73%), no feijão verde (+22,88%) e no tomate longa vida (+19,02%).