Pré-carnaval de Fortaleza entra na segunda semana de folia com festa em vários bairros

O pré-carnaval de Fortaleza entrou na segunda semana de folia com muita animação em vários pontos da cidade, mesmo sob ameaça de continuação da chuva, que atingiu a capital por quase todo o dia desta sexta-feira (31).

No Centro de Fortaleza, a Praça do Ferreira foi palco de duas atrações, a Banda Dubaile, que apresentou um repertório inspirado em Tim Maia e Luiz Gonzaga. Já o bloco Luxo da Aldeia colocou o público para cantar e dançar com músicas de compositores cearenses.

A tranquilidade da folia alencarina, foi o atrativo para que a vendedora Keivy Ferreira, de 37 anos, viesse de Itaitinga, na Região Metropolitana, para se juntar aos foliões da Capital na festa. "Todo ano a gente vem para a Praça do Ferreira ou para o Mercado dos Pinhões. A gente passa no mercantil e já compra logo tudo, vem preparado. Gosto muito daqui porque é tranquilo", diz.

No Mercado dos Pinhões, um dos pontos mais frequentados pelos foliões no pré-carnaval, a animação ficou por conta da DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico, Preto & Café e de Os Transacionais.

Moradora do bairro, a enfermeira Dayanny Fideles, de 38 anos aproveita a proximidade do mercado para trazer toda a família. Frequentadora assídua do local desde o tempo em que nem era mãe, ela não abandonou a folia mesmo depois da maternidade.

"A minha mãe mora aqui pertinho e eu sempre vim. Mesmo depois que tive as filhas, continuei vindo. Eu sempre gostei muito de carnaval. É bom dançar, se divertir, desopilar, e as atrações são ótimas", comenta.

Veja a programação do 2º fim de semana de pré-carnaval

Praça do Ferreira

Data: sábado (01/02)

Hora: das 18h às 23h

Atrações: Mel Mattos (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

Mercado dos Pinhões

Data: sábado (01/02)

Hora: das 18h às 22h

Atrações: DJ Adrian Brasil (18h), Casa Maré (19h) e Renato Black e Banda (20h30).

Benfica

Data: sábado e domingo (01 e 02/02)

Hora: sábado, das 18h às 22h; domingo, das 9h às 19h

01/02: Lidia Maria e o Bloco do Prazer (18h) e Os Alfazemas (20h)

02/02: Banda do Pirulito (9h), Duas Doses de Músicas & Os Tira Gosto (11h) e Hospício Cultural (12h)

Aterrinho da Praia de Iracema

Data: Sábado (01/02)

Hora: das 16h às 22h

Atrações: Afoxé Omõrisá Odé; desfile dos blocos Camaleões do Vila, Baqueta, Bonde Batuque e Unidos da Cachorra; e show de Preto & Café (21h).

Praça Cristo Redentor (Teatro São José)

Data: Sábado (01/02)

Hora: das 18h às 22h

Atrações: Bloco Sambamor (18h), Waneza Menezes e Maria Escandalosa (20h30) e Atila Lopes e Banda Severina Brown (21h30).

Mocinha

Data: Sábado (01/02)

Hora: das 18h às 22h

Atração: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Largo dos Tremembés (Estoril)

Data: Sábado e domingo (01 e 02/02)

Hora: das 18h às 22h, no sábado; e das 16h às 22h, no domingo.

01/02: Lorena Lyse (18h) e Bloco das Travestidas (20h).

02/02: Bloco Girassol (16h), Calé Alencar (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30).

Mercado da Aerolândia

Data: Sábado e domingo (01 e 02/02)

Hora: das 18h às 22h

01/02: Projeto Nosso Samba (Canto da Razão) (18h) e Johnny Lima (20h)

02/02: Alê Eloi (18h) e Renato Black (20h)

Praça Figueira de Melo (Infantil)

Data: Domingo (02/02)

Hora: das 09h às 12h

Atração: Tia Samila e sua Turma

Horto Florestal Municipal Falconete Fialho (Infantil)

Data: Domingo (02/02)

Hora: das 09h às 12h

02/02: Trio Aquarela

Polo dos Queijos

Data: Domingo (02/02)

Hora: das 10h30 às 16h

02/02: Grupo Sambadelas (11h), DJ Fish (13h) e Anderson Monteiro (14h)