Práticas ilegais de exercícios são denunciadas pelo Conselho Regional de Educação Física

Com o isolamento social devido à pandemia de coronavírus, muitas pessoas começaram a realizar atividades físicas dentro de casa através de vídeo-aulas. Nesse cenário, o Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5) denunciou, para a Superintendência da Polícia Civil, 15 casos de práticas ilegais do exercício da profissão, flagrados nos meses de março e abril. As denúncias, classificadas formalmente como notícias-crimes, abrangem casos ocorridos em Fortaleza.

Os treinos recomendados e realizados por indivíduos sem profissionalização, muitas vezes não abrangem os cuidados necessários com o aluno, por não considerar questões metabólicas e físicas de cada indivíduo. Segundo o presidente da Comissão de Saúde e Educação Física do CREF5, Adriano Loureiro, a prescrição e a orientação dos treinos precisam ser realizadas por profissionais formados em educação física, que sejam habilitados e registrados no Conselho Regional.

“Nesse momento de pandemia, é muito complicado você observar várias pessoas dando demonstração de exercícios sem conhecer o indivíduo, sem conhecer a pessoa”, afirma Adriano.

O profissional de educação física, ao recomendar e organizar um programa, precisa avaliar e conhecer a pessoa, estando ciente de seu estágio atual de aptidão física, flexibilidade, agilidade, velocidade e resistência. A partir do momento da avaliação, é possível realizar a prescrição. Caso esses cuidados não sejam seguidos, os praticantes da atividade física podem sofrer prejuízos à saúde.

“Eu não sendo formado em educação física posso chegar para você e te recomendar alguma coisa. Posso dizer para fazer isso ou aquilo, mas somente o professor de educação física está apto a fazer uma prescrição detalhada de movimentos com volumes e intensidades para melhorar a aptidão física do indivíduo”, explica o presidente da CREF5.

As denúncias podem ser enviadas para o e-mail denuncia@cref5.org.br ou para o número (85) 9 9998-7900.