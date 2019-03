As praia de Fortaleza contam com sete trechos balneáveis durante o feriado de carnaval, dentre os onze analizados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O boletim divulgado nesta sexta-feira (1º) aponta a área da Praia do Futuro como aquela de melhores condições de uso pelos banhistas. Das quatro praias existentes na região, somente o trecho entre os postos 1 e 2 do Corpo de Bombeiros não é recomendável.

Por outro lado, na região oeste de Fortaleza há dois pontos com má balneabilidade, sendo eles entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté, e Barra do Ceará.

Na região centro, o trecho a se evitar fica entre o Espigão da Rui Barbosa até a Rua José Vilar.