Praias de Fortaleza têm 17 trechos inadequados para banho neste fim de semana

Fortaleza tem, neste fim de semana (8 e 9), 17 trechos de praias impróprios para banhos, segundo análise realizada pela Seperintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Dos 31 pontos que incluem o boletim de balneabilidade, 11 são considerados seguros. Outros três, contudo, não foram analisados devido as obras que ocorrem nos locais atualmente, correspondendo à seção entre o Espigão da Rui Barbosa e a Volta da Jurema.

A área com maior segurança para os banhistas é a região leste, que conta com os pontos entre o Farol e a Rua Ismael Pordeus, além da extensão entre o posto dos bombeiros 1 até o posto 8.

A região central, por sua vez, só tem o uso liberado do Espigão da João Cordeiro até o Inace.

Por fim, a área oeste deve ser quase toda evitada pelos banhistas, da Barra do Ceará até a Av. Alberto Nepomuceno, com exceção do ponto entre a Av. Philomeno Gomes e a Rua Jacinto Matos, considerado seguro.

As praias são avaliadas como inadequadas para banho quando as amostras apresentam valores maiores que 2.500 coliformes termotolerantes a cada 100 ml analisados, ou quando há outros riscos, como presença de resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho.