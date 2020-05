Praia do Futuro terá acesso bloqueado neste domingo (10)

Em cumprimento às normas do isolamento social rígido, implantadas nesta sexta-feira (8), em Fortaleza, uma força-tarefa da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e Guarda Municipal proibe os acessos à Praia do Futuro neste domingo (10).Todas as chegadas do local, principalmente, nas Avenidas Santos Dumont, Dioguinho e Aldy Mentor e as demais vias do entorno também estarão isoladas.

Durante a operação, agentes do órgão farão uma espécie de barreira, no qual serão identificadas as necessidades da viagem, para onde as pessoas estão se dirigindo e qual o motivo”, explica o superintendente da AMC, Arcelino Lima.

Só será permitida a liberação do condutor que se enquadre nas seguintes situações determinadas no Decreto Municipal nº 14.663/2020. Confira: