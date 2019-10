Praia do Futuro está totalmente própria para banho, diz Semace

O boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) nesta sexta-feira (11) mostra que a Praia do Futuro, em Fortaleza, está totalmente própria para banho. Segundo a Semace, as 11 praias localizadas na zona leste da capital cearense voltaram a estar próprias para banho depois de serem atingidas pelo óleo derramado em alto mar.

De acordo com o órgão, nenhuma substância de óleo foi avistada pelos técnicos que trabalham na região. O gerente de Análise e Monitoramento da Semace, Gustavo Gurgel, informou que as amostras de água analisadas foram aprovadas e que 10 dos 11 trechos reprovados por ocorrência de óleo, há uma semana, estão limpos.

“O resultado pode ser explicado pelo fato de a mancha de óleo estar afastada do litoral cearense há pelo menos 15 dias, e pelas ações de limpeza realizadas pela Semace, ao longo da zona impactada”, relatou.

Segundo o boletim de balneabilidade, na zona centro, que inclui as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, seis dos oito trechos monitorados estão próprios para banho. De acordo com a Semace, duas amostras deixaram de ser colhidas, no Meireles, por conta da obra que acontece na praia. Na zona oeste, entre o Centro e a Barra do Ceará, três dos dez pontos analisados foram aprovados.

Praias próprias e impróprias para banho

Leste

Praias próprias

Posto 1 - Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02 P

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01 P

Posto 10 - Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus P

Posto 11 - Farol

Centro

Praias próprias

Posto 14 - Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 16 - Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

Praias impróprias

Posto 12 - entre a Praia dos Botes e o Farol I

Posto 13 - Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

Oeste

Praias próprias

Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

Praias impróprias