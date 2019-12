Praia Acessível abre temporada de férias, com banhos de mar diários para pessoas com deficiência

Com a abertura das férias, o projeto Praia Acessível, idealizado pelo Governo do Estado do Ceará em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, expande o horário de funcionamento da ação e promove funcionamento diário. Neste sábado (7), quem esteve na Praia de Iracema, participou da abertura oficial da temporada, que segue até 31 de janeiro de 2020. Para atender à demanda, foram disponibilizados novos equipamentos e realizada a manutenção dos que já são utilizados com material mais resistente.

“O equipamento chega em uma boa hora, pois essa época do verão a gente tem um uso excessivo e é excelente ter a revitalização”, afirma Luiz Carlos Machado, coordenador do Praia Acessível. Para ele, essa reforma renova os ânimos da equipe, que receberam também novos uniformes e ferramentas de segurança.

Há quatro anos, o projeto proporciona a pessoas com deficiência física e/ou motora ou com dificuldades de locomoção banho de mar acompanhado pelos instrutores especializados. Neste sábado (7), Raimunda de Oliveira, 77, teve a primeira experiência com o Praia Acessível incentivada pela filha, Mara Davi, 50.

Raimunda de Oliveira aproveitou o mar a primeira vez com o Praia Acessível Helene Santos

Raimunda de Oliveira tem o lado esquerdo do corpo paralisado, decorrente de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido há dois anos e meio. Mara Davi acredita ser uma experiência libertadora para a mãe. “A pessoa com deficiência sempre tem limitações, hoje é o primeiro dia e ela está adorando a ideia, porque ela nasceu numa praia então é um presente”.

Experiência

Francisco Eduardo Rodrigues tem 78 anos e já tem o costume de nadar pelo Praia Acessível e afirma amar a experiência. “Tu acha que eu vim as três vezes porque eu não gostei?”, reforça. Ele, que precisou amputar parte dos membros inferiores por complicações de doença, passa a semana ansioso pelo fim de semana para mergulhar na imensidão azul.

Assim como Francisco Eduardo, os irmãos gêmeos Marcelo e Sara Rocha são participantes assíduos da ação, “viraram até mascote”, brinca a mãe dos dois, Sônia Rocha. Aos 13 anos, os dois se realizam no mar.

Os irmãos Marcelo e Sara com a mãe e o tio Lívia Carvalho

Marcelo e Sara tiveram paralisia cerebral ainda bebês. O menino tem a função motora comprometida e anda com o auxílio de um andador, enquanto Sara precisa de cadeira de rodas para se locomover.

Apesar das dificuldades, os dois celebram a oportunidade e, para a mãe, o momento é muito importante. “Eu costumo dizer que o lazer não é só para eles, é para quem cuida também, é muito estressante cuidar no dia a dia, é sofrido”, desabafa.

A importância do Praia Acessível foi, inclusive, reconhecida pelo Ministério do Turismo e ganhou o Prêmio Nacional do Turismo 2019 como melhor projeto de turismo social do Brasil. Desde o ano de implantação, 6.531 atendimentos foram realizados e a expectativa da equipe é de que sejam feitos mais 7.000 até o fim de dezembro.

Serviço

Funcionamento do projeto nas férias

Período: 1/12 a 31/01, com exceção do feriado de Natal (24 e 25) e Réveillon (30 e 1º).

Horário: 09h às 13h

Local: Fortaleza - em frente ao Hotel Sonata, na Praia de Iracema (ao lado do Aterrinho) / Cumbuco - Rua do Lagoa do Parnamirizinho, nº 473 (ao lado da Barraca Cumbuco Beach / em frente ao Posto Shell)