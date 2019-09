Praça José de Alencar será fechada para obras neste mês e feirantes vão para novo espaço

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (5) que a transferência dos feirantes da Praça José de Alencar para o Feirão São Paulo, um novo espaço de comércio no Centro de Fortaleza, vai acorrer até dia 23. A praça será fechada para obras, e a feira será realocada para um prédio na Rua São Paulo.

O novo espaço tem 3 andares e contará com 360 boxes e 11 lanchonetes. Os feirantes vão virar permissionários da Prefeitura e precisarão pagar uma taxa mensal para comercializar no prédio. No próximo dia 19 haverá o sorteio público dos boxes para cada feirante. A partir daí, os feirantes podem iniciar a mudança para o prédio.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o prefeito de Fortaleza, Roberto Claúdio (PDT), afirmou que até o fim de setembro a Prefeitura abrirá um edital para assistir os feirantes com crédito consignado, para investimentos nos negócios.

Com a formalização do convênio, o Prefeito garante que os feirantes terão mais estabilidade e segurança. O taxa mensal seria equilibrada, visto que os feirantes já pagam algumas taxas informais, como a contratação de vigilantes e de espaço para guardar os equipamentos.

Por falta de espaço, cerca de 20 feirantes da praça não serão transferidos para o Feirão São Paulo. Eles serão realocados para o Beco da Poeira, outro espaço de comerciantes permissionários da Prefeitura.

Obra

A Praça José de Alencar ficará interditada por 15 meses para obras a partir do dia 23. As obras fazem parte do projeto Novo Centro e preveem a revitalização do espaço e a construção de um terminal de ônibus aberto.

De acordo com o prefeito, a construção do terminal começa até dezembro e pode durar cerca de quatro meses.

"A gente imaginou que a pudesse entregar a praça de volta, recuperada e revitalizada historicamente, e ao mesmo tempo dar uma oportunidade alternativa até melhor aos feirantes que ganham a vida na Praça", afirmou Roberto Cláudio.