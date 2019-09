Os comerciantes foram realocados para reforma na praça que deve se estender por 15 meses

Os feirantes da Praça José de Alencar começaram a realizar suas atividades no Feirão São Paulo, novo espaço para comércio no Centro, nesta segunda-feira (23), após a transferência para reforma da praça. No local, os feirantes serão permissionários da Prefeitura e devem pagar uma taxa mensal.

Foi realizado o sorteio dos boxes, na última quinta-feira, para distribuir os comerciantes nos três andares do espaço de 2.500m² total. Serão 360 quiosques, 11 lanchonetes, banheiros e elevadores para acessibilidade no centro comercial na Rua São Paulo.

Os comerciantes ficaram responsáveis por fazer a transferência do material para o novo local de vendas. “A maioria dos ambulantes foi contemplada com um boxe no Feirão São Paulo para receber as pessoas que trabalhavam aqui na praça. Ainda temos também algumas vagas no Beco da Poeira, caso alguém queira ir pra lá”, esclarece o assistente da gerência da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Dalberson Cajado.

As obras de requalificação da praça devem durar 15 meses.

No domingo (22), a Prefeitura de Fortaleza concluiu a realocação dos vendedores que ainda estavam na Praça José de Alencar. Conforme o órgão, apenas cinco bancas ainda permaneciam na praça e o material recolhido está na Agefis. Com isso, as equipes colocaram tapumes de isolamento para preparar o local para o início das obras que devem durar cerca de 15 meses.

Projeto

A Praça José de Alencar está na lista das quatro praças que serão reformadas este ano no Centro. Para o local, o projeto prevê pintura, substituição do piso, instalação de novos postes de iluminação em LED e a requalificação viária das ruas do entorno. Também deve receber revitalização a Praça dos Mártires (Passeio Público), Parque das Crianças e a Praça do Cristo Redentor.