Praça José de Alencar deve passar por reforma a partir de agosto, diz prefeito

Dando continuidade às obras do projeto Novo Centro, a Praça José de Alencar deve ser o próximo ponto a passar por intervenções, a partir de agosto, anunciou o prefeito Roberto Cláudio nesta segunda-feira (3), em reunião na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL). Feirantes da região cadastrados vão ser levados para um espaço na Rua São Paulo. A nova praça vai ganhar também um “miniterminal” de ônibus.

“A gente imagina que até agosto esteja com essa praça [José de Alencar] sendo iniciada. A gente já alugou um espaço que será um feirão, para abrigar os feirantes cadastrados que estejam nessa Praça José de Alencar, para não ter nenhum tipo de problema durante a obra”, destacou o prefeito.

De acordo com Roberto Cláudio, o novo espaço para os feirantes terá boxes adaptados. “Será uma obra que coincidirá já com a saída do pessoal da praça para esse feirão” salientou.

Com o novo projeto, a Praça José de Alencar terá ainda um pequeno terminal de ônibus integrado. Com a remoção do terminal de ônibus na Praça da Estação, conforme projeto de reparo e intervenções arquitetônicas do Centro divulgado pelo governo do estado no ano passado, o ponto de parada dos coletivos será transferido para o novo projeto da Praça José de Alencar.

“A gente vai levar esse terminal para uma área vizinha à Praça José de Alencar, também começando obra no segundo semestre”, finalizou Roberto Cláudio.

O projeto Novo Centro foi lançado em agosto de 2018. Além da José de Alencar, a Praça dos Mártires (Passeio Público), Parque das Crianças e a Praça do Cristo Redentor também vão passar por requalificação. Atualmente, os calçadões das ruas Liberato Barroso e Guilherme Rocha e um trecho da General Sampaio passam por obras.