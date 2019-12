Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz terá programação natalina com corais e missa este mês

A Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, receberá esse mês, pelo quarto ano consecutivo, uma programação natalina. O evento Natal Alegria na Praça ocorrerá nos dias 6, 13 e 20 de dezembro e terá diversas atividades. Sempre a partir das 18h.

Nessa sexta-feira (6), a programação terá área de lazer com atividades e brincadeiras para as crianças, coral, apresentações musiciais natalinas e Casa do Papai Noel.

O evento promovido pelo Sistema Verdes Mares é voltado para o público de todas as idades, mas terá especialmente para o público infantil tendas temáticas com pintura facial e espaço com desenhos para colorir.

No dia 20 de dezembro ocorrerá uma Missa de Preparação do Natal de Jesus em homenagem ao nascimento de Cristo.

Crianças podem participar de concurso de cartas

Outra atividade voltada para o público infantil é o recebimento de cartinhas para o Papai Noel. As crianças que quiserem participar devem escrever uma carta falando sobre um presente que desejam ganhar e explicando o motivo. Durante os dias de evento, urna para depósito das cartas ficará na praça, próximo ao Papai Noel.

Nos demais dias, as cartas podem ser depositadas na portaria do Sistema Verdes Mares até o dia 15 de dezembro. A entrega do presente ocorrerá no dia 20.

Programação ocorrerá também em outros bairros



O evento Natal Alegria na Praça também se estenderá para outros três bairros. Em todas as praças haverá também apresentação de corais e musicais natalinos no palco principal, espaço do Papai Noel e tendas temáticas.

Dia 17 de Dezembro - Praça Governador César Cals, Rua Melo de Oliveira, no bairro João XXIII

Dia 18 de Dezembro - Praça Barão de Aquiraz, Rua José Cavalcante Sobrinho, 252, em Messejana

Dia 19 de Dezembro - Praça do Conjunto Polar, Rua Tenente Eliezer Costa, 296 com Rua Menezes de Oliveira, no bairro Vila Velha