Postos do TRE-CE nos shoppings voltam a atender aos sábados próximo ao fechamento do cadastro

O atendimento aos sábados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) nos shoppings de Fortaleza vai ser retomado a partir do próximo 7 de março. Os postos dos shoppings Via Sul, Iguatemi, Parangaba, Benfica, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy funcionarão aos sábados, de 10h às 17h, e de segunda a sexta, das 10h às 19h.

O fechamento do cadastro eleitoral será no próximo 6 de maio e todos os eleitores devem estar regularizados até a data. Segundo o TRE, 20% dos eleitores de Fortaleza ainda não tem a biometria cadastrada, cerca de 355 mil. O atendimento aos sábados busca garantir que os eleitores que não têm disponibilidade durante a semana possam ser atendidos.

O TRE-CE afirmou que deve realizar um multirão de atendimento em Fortaleza até o fechamento do cadastro, mas não terá a mesma estrutura dos realizados em novembro de 2019, os quais mais de 115 mil pessoas foram atendidas.

Em novembro de 2019, a grande demanda para o registro da biometria causou fila nos postos de atendimento. O TRE realizou um multirão no Centro de Eventos, onde houve venda de senhas e eleitores esperando por mais de 10h.

"Os eleitores têm comparecido em um número pouco expressivo e os postos estão atendendo aproximadamente menos da metade de sua capacidade", afirma Lorena Belo, coordenadora do atendimento ao eleitor.

A coordenadora ressalta ainda que o prazo para regularização do cadastro é nacional e eleitores do interior do Estado devem procurar atendimento.

Atendimento

Os eleitores podem agendar o atendimento pelo portal do TRE CE, para realizar as operações de alistamento, transferência e regularização do título de eleitor. Os documentos necessários são documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens entre 18 e 45 anos devem levar tambémo comprovante aistamento.

Além dos postos localizados nos shoppings, o TRE disponibiliza outros sete locais para atendimento ao eleitor em Fortaleza. Estes, no entanto, só funcionam de segunda a sexta-feira.