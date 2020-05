Postos de saúde têm redução na procura de pacientes com quadro gripal em Fortaleza

O prefeito Roberto Cláudio anunciou na noite desta sexta-feira (22) que houve uma queda considerável no número de pacientes com quadro gripal que procuraram atendimento nos postos de saúde de Fortaleza entre nos últimos dias. A informação foi repassada por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. "Por essa razão, é que a gente pede o cumprimento do isolamento social rígido, para salvar vidas", disse.

"Já a partir do dia 17, 18 de maio a gente tem pelo menos quatro dias consecutivos de uma tendência bem consolidada de queda no número de pacientes diagnósticados com quadro gripal nos postos de saúde. Isso quer dizer que ao longo dos dias 19, 20 e 21 a gente passou a ter uma menor procura de pacientes com quadro gripal dentro dos postos de saúde. É um sinal que coincide também com o que a gente tem ouvido da rede privada de uma redução na procura por emergência ligadas a algum quadro gripal", afirmou.

Covid 19 no Ceará

O número de casos confirmados da Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), chegou a 34.573 no Ceará, de acordo com os dados da plataforma IntegraSUS, atualizados às 17h11 pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), nesta sexta-feira (22). Em comparação ao informe divulgado às 17h38 do dia anterior, foram 3.160 casos a mais.

Fortaleza se mantém como a cidade com maior circulação do novo coronavírus, acumulando 19.270 casos e 1.548 óbitos pela doença. Em seguida vêm Caucaia e Sobral, que contabilizam 1.174 e 1.117 casos, respectivamente.

> Secretário da Saúde do Ceará aponta tendência de redução em atendimentos e óbitos por Covid-19

A letalidade da doença, no momento, é de 6,5%. Em todo o Estado, 47.211 possíveis casos e 621 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados, e 85.142 pessoas já foram testadas.

Os números apresentados pela Secretaria da Saúde fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

Os dados também mostram que 19.765 pessoas se recuperaram da Covid-19 até então. Em comparação ao último informe do IntegraSUS, foram 628 pacientes a mais que receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença.