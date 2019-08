Postos de saúde ofertam vacina contra sarampo para grupos prioritários

Com a confirmação do primeiro caso de sarampo no Ceará comunicado na noite de sexta (23) pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, o alerta para a vacinação crianças, jovens e adultos contra a doença voltou às discussões. Atualmente, segundo a pasta, a pessoa residente em Fortaleza diagnosticada com a doença está isolada e recebendo tratamento adequado.

Ainda de acordo com a secretaria, a única maneira de prevenir a doença é por meio da vacinação. Disponível em todos os postos de saúde do estado, o esquema vacinal é realizado com a vacina tríplice viral. Para crianças, a recomendação é de que a primeira dose deve ser tomada aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

Para crianças acima de dois anos, jovens e adultos até 29 anos, que não foram vacinados ou não possuem a comprovação vacinal, as duas doses devem ser tomadas em um intervalo de 30 dias. Enquanto isso, os adultos entre 30 e 49 anos não devem se vacinar.

No entanto, segundo informou a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), como a confirmação do caso pode causar um temor na população, um público prioritário foi definido. Até então, a prioridade para receber a vacina é de crianças de 6 a 11 meses e pessoas até 49 anos que ainda não tenham tomado as doses. Nesse grupo também estão inclusas as pessoas com viagens programadas para locais onde há surto.

A SMS ressalta que cearenses já imunizados contra a doença não precisam de nova vacina.

Viagem

O alerta da Secretaria de Saúde também é para os casos de viagens a locais que tenham casos confirmados de sarampo. Nessas situações, crianças de seis meses a um ano devem ser imunizadas com a tríplice viral no mínimo 15 dias antes da data da viagem.

Em Fortaleza, nas clínicas privadas, a dose da vacina custa de R$ 75 a R$ 100. Espaços como a Clínica Previne Vacinas, localizada na Avenida Edilson Brasil Soares, e a Clínica de Vacinação Dra. Núbia Jacó, na Rua Osvaldo Cruz, oferecem a vacinação.