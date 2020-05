Postos de saúde abrem neste fim de semana na Capital para atender pacientes de Covid-19; veja lista

Doze postos de saúde em Fortaleza abrem neste sábado (23) e domingo (24) para atender pacientes com sintomas leves de Covid-19. Médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família (PSF) trabalham no acompanhamento e a triagem de pacientes suspeitos. Fortaleza tem 19.517 infectados pelo novo coronavírus.

O atendimento acontece das 8h às 17h e as unidades contam com aparelhos oxímetros, para medir a saturação de oxigênio no sangue e indicar níveis mais baixos. O procedimento auxilia no diagnóstico precoce da doença.

"A gente preferiu trazer aqui pela quantidade de pessoas, que está menor. O atendimento foi rápido. Eles fazem uma triagem, perguntam os sintomas. Ele foi consultado e fez exame de sangue", conta a gerente de uma agência dos Correios, Helena Ribeiro. Ela levou o pai de 69 anos para receber atendimento no posto do Bairro Cidade 2000, neste sábado (23). José Ribeiro tem histórico de diabetes e apresentou um quadro febril nos últimos dias.

“Ao abrir os Postos de Saúde nos sábados e domingos, nós temos aliviado a pressão assistencial nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e otimizado o atendimento, inclusive, dos casos que demandam internação”, afirmou o Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Ambulâncias distribuídas entre as regionais garantem o transporte de pacientes que procuram os postos de saúde e possuem quadros mais graves de Covid-19. Eles são transferidos para hospitais ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) na capital.

Veja lista dos postos que abrem neste fim de semana:

Regional I

Rebouças Macambira - Rua Creuza Rocha, s/n, Bairro Jardim Guanabara;

Francisco Domingos da Silva - Av. Castelo Branco, n° 4707, Bairro Barra do Ceará.

Regional II

Rigoberto Romero - Rua Alameda das Graviolas, n° 195, Bairro Cidade 2000.

Regional III

Anastácio Magalhães - Rua Delmiro de Farias, n° 1679, Bairro Rodolfo Teófilo;

Lícinio Nunes - Rua 06, s/n, Bairro Quintino Cunha;

Meton de Alencar - Rua Perdigão Sampaio, n° 820, Bairro Antônio Bezerra.

Regional IV

Gothardo Peixoto - Rua Irmã Bazet, n° 153, Bairro Damas.

Regional V

Maciel de Brito - Av. A, s/n, Bairro Conjunto Ceará 1ª Etapa;

José Walter - Av. José de Araújo Lima, n° 1631 - Bairro José Walter 3ª etapa;

Régis Jucá - Av. I, n° 618 - Bairro Mondubim.

Regional VI

Luís Franklin - Rua Alexandre Vieira, s/n, Bairro Coaçu;

Jangurussu - Rua Estrada do Itaperi, n° 146, Bairro Passaré.

Coronavírus no Ceará

Segundo a última atualização da plataforma IntegraSUS, às 9h21 deste sábado (23), o número de mortes no Ceará cresceu para 2.305 mil. O total de casos confirmados da doença avançou para 35.070.

Caucaia (1.187) é a região com maior número de casos na Região Metropolitana, e Sobral (1.126), no interior.