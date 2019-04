Postos de cadastramento do bilhete único funcionarão aos sábados

Os postos de atendimento para o cadastramento do Bilhete Único Fortaleza e Metropolitano passam a funcionar também aos sábados, a partir deste dia 30, nos terminais do Siqueira, Parangaba, Papicu e Antônio Bezerra, de 8h às 14h. A primeira via do documento é emitida gratuitamente.

O Bilhete Único é um cartão de crédito pré-pago para utilização no transporte coletivo. Com ele, os usuários podem mudar de ônibus sem pagar outra passagem em um intervalo de até duas horas.

Para solicitar o Bilhete Único Fortaleza, os interessados devem levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. Já as pessoas que desejam cadastrar o cartão na Região Metropolitana devem levar a mesma documentação com cópias.

Alunos de colégios públicos e particulares precisam levar, também, a carteira estudantil ou comprovante de matrícula. Os cartões são entregues em até 10 dias úteis, após a solicitação.