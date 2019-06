Posto de saúde Paulo Marcelo, no Centro, é fechado para reforma e serviços são transferidos

O Posto de Saúde Paulo Marcelo, na Rua 25 de Março, no Centro de Fortaleza, está fechado para reforma a partir de segunda-feira (17). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os serviços na unidade de saúde, vão ficar paralisados por 90 dias. O atendimento será repassado para outras unidades de saúde e pontos de apoio da Regional 2.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as visitas dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias vão continuar a ocorrer na área de cobertura do território de abrangência do posto. Já os plantões de imunização, que ocorriam aos sábados e domingos, passarão a ser oferecidos no Posto de Saúde Irmã Hercília, na Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape.

Os serviços de reforma envolverão uma nova coberta, revisão elétrica e hidrossanitária, reposição de cerâmicas, pintura e serviços adicionais detectados ao longo da execução da obra.

Veja onde encontrar os serviços com o fechamento do posto:

Casa de Oração, Rua Franklin Távora, 38 – Centro, atrás do Colégio Justiniano de Serpa

Atendimento médico, enfermagem, avaliação odontológica e vacinação

UAPS Irmã Hercília, na Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape

Vacinação aos Sábados e Domingos

UAPS Miriam Porto Mota, na Rua Coronel Jucá, 1636 – Aldeota

Prevenção Ginecológica

UAPS Irmã Hercília Irmã Hercília, na Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape

UAPS Miriam Porto Mota, na Rua Coronel Jucá, 1636 – Aldeota

Procedimento de Odontologia Clínica (Cadeira do Dentista)

UAPS Miriam Porto Mota, na Rua Coronel Jucá, 1636 – Aldeota

Serviços de Laboratório

UAPS Flávio Marcílio, Avenida Abolição, 416 – Mucuripe

Assistência Farmacêutica

UAPS Flávio Marcílio, Avenida Abolição, 416 – Mucuripe

Atendimento do Consultório de Rua

UAPS Flávio Marcílio, Avenida Abolição, 4