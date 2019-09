Posto de saúde no Mucuripe fecha por uma hora durante atendimento a criança com suspeita de sarampo

A presença de uma criança com suspeita de sarampo foi motivo para que o posto de saúde Flávio Marcílio, no Mucuripe, fechasse por uma hora. Entre as 14h30 e as 15h30 desta quarta-feira (11), ninguém podia entrar ou sair do local.

Segundo funcionários da unidade de saúde, todas as pessoas que estavam presentes desde que a criança chegou precisaram ser vacinadas contra o sarampo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a medida segue o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e Comitê Internacional para Eliminação do Sarampo Opas/OMS, com interrupção transitória do atendimento para bloqueio e vacinação seletiva de profissionais e pacientes que tiveram contato com paciente sob suspeita.

O Ceará notificou neste ano 105 casos de sarampo, dos quais 77 já foram descartados e outros 27 estão sob investigação. Um caso foi confirmado até o momento.