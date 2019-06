Posto de saúde no Centro atende quase 500 pessoas no último fim de semana da campanha contra gripe

O último fim de semana da campanha de vacinação contra gripe no Ceará fez com que mais de 500 pessoas se dirigissem ao Posto Paulo Marcelo, no Centro de Fortaleza. O número foi contabilizado por técnicos de enfermagem em atendimento neste domingo (9). A quantidade era a esperada por eles.

A unidade é uma das duas únicas funcionando hoje, juntamente ao Posto de Saúde Messejana. Conforme os profissionais presentes no local, o maior fluxo de pessoas aconteceu pela manhã. O atendimento segue até às 16h30.

A campanha tem previsão para finalizar nesta sexta-feira (14) e, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, o Ceará vacinou 82% do público-alvo. As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde nos 184 municípios, conforme a Pasta.

A meta é imunizar 90% desse grupo – composto por crianças de 6 meses, menores de 6 anos, idosos, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, população indígena, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.

Crianças menores de 6 anos têm prioridade para vacinação contra gripe Foto: Saulo Roberto

A população carcerária, funcionários do sistema prisional, professores de escolas públicas e particulares e profissionais das forças de segurança e salvamento (policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas) também estão inclusos.

Reforma

Para além da campanha, vale mencionar que o Posto Paulo Marcelo será fechado para reforma nesta segunda-feira (10). O atendimento no local será suspenso e os serviços serão repassados para outras unidades de saúde e pontos de apoio da região.

> Posto de Saúde Paulo Marcelo fecha para reforma na segunda

As visitas dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, contudo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vão continuar a ocorrer na área de cobertura de abrangência no posto.

Por sua vez, os plantões de imunização, que ocorriam aos sábados e domingos, passarão a ser oferecidos no Posto de Saúde Irmã Hercília, no bairro São João do Tauape.