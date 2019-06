Posto de atendimento ao eleitor é aberto no shopping Via Sul

O shopping Via Sul, no bairro Sapiranga, recebeu um novo posto de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). No local, será possível fazer o cadastramento biométrico obrigatório para as eleições de 2020, além de serviços como a emissão de certidões e segunda via de título.

O TRE-CE já conta com sete postos de atendimento em shoppings, contando com um total de 12 postos em Fortaleza. Nos shoppings, os horários de funcionamento são de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, das 10 às 19 horas, e aos sábados das 10h às 17h, prioritariamente por agendamento.

Para fazer o cadastramento obrigatório da biometria é necessário comparecer a um desses locais com RG ou documento de identidade com foto, assim como um comprovante de residência.

Confira a lista de postos de atendimento em Fortaleza

De segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 10 às 17h:

Posto do Shopping Via Sul;

Posto do Shopping Parangaba;

Posto do Shopping Riomar Kennedy;

Posto do Shopping Benfica;

Posto do North Shopping Jóquei;

Posto do Shopping Riomar Fortaleza;

Posto do Shopping Iguatemi.

De segunda a sexta, das 8 às 17h: