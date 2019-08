Poste pega fogo em avenida de Fortaleza e assusta moradores; veja vídeo

Um poste pegou fogo na Avenida Senador Fernandes Távora esquina com Rua Goianeza, na noite desta terça-feira (6), no Bairro Genibaú, em Fortaleza. As chamas deixaram os moradores assustados.

Segundo o tenente Romário Fernandes do Corpo de Bombeiros, uma guarnição do órgão fez o isolamento, enquanto aguardou a chegada de uma equipe da Enel. Ainda de acordo com Fernandes, cerca de 30 minutos depois, a equipe da Enel chegou e a guarnição deixou o local aos cuidados deles.

Sobre o poste no Bairro Autran Nunes, a Enel Distribuição Ceará informou que uma equipe foi ao local ainda na noite desta terça-feira e isolou a estrutura para evitar os riscos. A distribuidora comunica ainda que uma equipe está no local para substituir a fiação afetada e o fornecimento de energia será normalizado até às 12h desta quarta-feira.