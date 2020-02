Poste pega fogo, causa explosões e obriga família a deixar imóvel na madrugada no Genibaú

A fiação de um poste pegou fogo e gerou pequenas explosões na madrugada desta terça-feira (18), no bairro Genibaú, em Fortaleza. O poste está localizado na Rua Francisco Ramos.

Uma família que reside em um imóvel duplex "colado" ao poste saiu do local por medo de o fogo atingir a residência e causar um incêndio.

Em vídeo gravado por um morador, é possível ver o momento em que o fogo se espalha pela fiação e provoca as explosões, enquanto faíscas caem no chão. Um homem aparece com um balde com água tentando apagar as chamas na estrutura, mas sem sucesso. A gravação termina mostrando a chegada de um carro do Corpo de Bombeiros e, em seguida, a tentativa deles de apagar o fogo usando um extintor de incêndio.

Manutenção

A Enel Distribuição Ceará informou por meio de nota que enviou uma equipe ao local na madrugada desta terça-feira (18) e isolou a área de risco. A companhia afirmou também que enviará outra equipe pela manhã para realizar a substituição da fiação afetada e normalizar a situação.