Poste fica em cima de carro após colisão na Avenida Leste-Oeste; trecho está isolado

Um poste de energia elétrica caiu em cima de um carro após o veículo colidir com o equipamento localizado na Avenida Leste-Oeste, no Bairro Moura Brasil, em Fortaleza, na manhã deste domingo (28). Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o acidente aconteceu por volta das 6 horas.

Até as 17h40min o poste ainda estava caído sobre o carro ocupando parte da via. De acordo com a AMC, a Enel foi acionada para fazer a retirada do equipamento.

A área foi isolada e agentes da AMC estão no local controlando o trânsito para evitar novos acidentes. Não há informações sobre vítimas e sobre as circunstâncias que o acidente teria ocorrido.

Conforme a Enel, equipes estão trabalhando no local para substituir o poste e fazer os reparos. A demora para a retirada, conforme o órgão, foi ocasionada pela necessidade de uma equipe especializada para concluir os reparos na rede.

A Companhia ressalta ainda que encaminhou uma equipe ao local, pela manhã, para realizar o isolamento e desligar a rede elétrica para garantir à segurança da equipe e da população.