Pôr do Sol Fortaleza terá concerto pelas ruas em homenagem aos profissionais de Saúde, neste domingo

O projeto Pôr do Sol Fortaleza terá uma edição especial, neste domingo (24), para homenagear os profissionais de saúde, que estão na linha de frente na batalha contra o novo coronavírus. O pianista Felipe Adjafre, será a atração da tarde, e irá tocar em um palco montado em cima de um caminhão, que andará pelas ruas da capital, onde passará em frente a diversos hospitais para prestar essa homenagem.



A apresentação que terá início às 16h, saindo da Praça da Imprensa, tem como rota os hospitais São Carlos, Leonardo da Vinci, o hospital de campanha montado no Estádio Presidente Vargas (PV), entre outros. “O Pôr do Sol Fortaleza vem se reinventando, como tudo, atualmente. Com o início da pandemia, passamos a fazer as apresentações de forma virtual e, agora, decidimos levar nosso agradecimento aos profissionais da área da Saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus, atendendo nos hospitais da cidade. E esse agradecimento vai em forma de música”, pontua Alexandre Pereira, secretário de Turismo de Fortaleza.



O pianista promete um repertório eclético, com músicas que transmitam mensagens de fé, positividade e paz, para esse momento difícil que o mundo está passando. A ideia do show nas ruas da cidade, é para que tanto os profissionais da saúde, quanto as pessoas em suas residências, ao longo do percurso, sinto essa mensagem.

Para quem não poderá presenciar de suas varandas e janelas, o show será transmitido pelo Instagram do artista (@felipeadjafre) e por sua página no Youtube, bem como pelas redes sociais do Sistema Verdes Mares.



Serviço:

Pôr do Sol Fortaleza

Edição: Especial em Homenagem aos Profissionais da Saúde

Local: Praça da Imprensa e diversos hospitais de Fortaleza

Horário: 16h