Populares invadem e escalam grades em condomínio novo do Minha Casa Minha Vida, no Vicente Pinzon

Populares invadiram o Conjunto Habitacional Alto da Paz, do Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, no início da tarde desta sexta-feira (8). Vídeos mostram o momento em que algumas pessoas correm em direção ao condomínio, outros derrubam uma barreira de metal usada para isolar o local, e ainda pessoas escalando grades.

Segundo uma pessoa contemplada com uma unidade no local, parte do grupo invasor era formada pelos próprios proprietários dos apartamentos que não querem mais esperar pela entrega.

A previsão de entrega dos 1.111 apartamentos é até o fim deste ano, segundo a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor), que afirmou ter havido uma "tentativa de invasão" ao local. A secretaria também ressalta que a ação foi controlada pelas forças de segurança.

O empreendimento está em fase final de construção, segundo a Habitafor. “Restando apenas a finalização da rede de abastecimento de água e iluminação pública prevista para final deste mês. Com isso, será possível dar sequência no processo de legalização (emissão de habite-se e abertura de matrícula junto ao cartório)”, explica a secretaria.

“Essas unidades habitacionais serão entregues, prioritariamente, às 327 famílias que ocupavam o local em 2014, a moradores beneficiados com a urbanização do Serviluz e outras áreas de riscos do entorno, além de beneficiários da intervenção urbanística na Lagoa do Papicu”, informa a Habitafor.

A Polícia Militar foi ao local e os invasores se retiraram.