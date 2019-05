População tem até as 17h desta sexta para se vacinar contra a gripe nos postos do Ceará

Encerra nesta sexta-feira (31) a Campanha de Vacinação contra a Gripe no Ceará. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), todos os postos de saúde do Estado ainda têm doses da vacina disponíveis e não há previsão de prorrogação do prazo para realizar a imunização. Quem tomou a vacina contra a gripe em campanhas anteriores, e está no grupo prioritário, também precisa se vacinar. O prazo encerra às 17h desta sexta-feira.

A coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesa, Daniele Queiroz, afirma que o Ceará atingiu cerca de 80% da população, mas ainda não é suficiente.

“Hoje nós estamos com cerca de 80% de cobertura vacinal, isso significa 2,1 milhões de pessoas vacinadas, mas a gente ainda precisa avançar mais um pouco pra atingir a meta, que é de 90% de cobertura vacinal”, ressaltou.

O grupo prioritário para receber a vacina é de funcionários do sistema prisional, mulheres com até 45 dias pós-parto, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, população indígena, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa, professores de escolas públicas e particulares e os profissionais das forças de segurança e salvamento (policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas).

“É uma vacina bem segura, protege contra três tipos de vírus que causam a gripe. A pessoa vacinada tem uma menor chance de evoluir pra gravidade e pra morte. É uma garantia que, ao adoecer e se adoecer, vai ser uma gripe leve. Vacinar é proteger”, destaca a coordenadora.

A campanha oferece uma vacina trivalente, com proteção para H1N1, H3N2 e B/Colorado/06/2017 (influenzas semelhantes à gripe suína). Ao todo, 2.385 postos de saúde participam da ação no estado.