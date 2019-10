Pontos de alagamento na Avenida Beira-Mar prejudicam trânsito e passagem de pedestres

Alagamentos em pelo menos dois pontos da Avenida Beira-Mar, nos cruzamentos com as ruas Carlos Vasconcelos e Rui Barbosa, dificultaram o tráfego de carros e a passagem de ciclistas e pedestres na manhã desta segunda-feira (14), nas proximidades do Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Além da chuva na Capital ocorrida nesta manhã, alguns moradores relacionaram o acúmulo de água às obras de engorda do aterro.

Techos de um calçamento da Avenida Abolição e da Rua Carlos Vasconcelos, em frente ao aterro, também ficaram alagados. A travessia no local, que já era difícil com as interdições por causa da obras, ficou ainda mais complicada. Não há passagem para pedestres do lado direito da via e, com o alagamento, a circulação no restante da avenida ficou comprometida.

O pedestre Jeferson da Silva não conseguiu acessar a praia pela Avenida Beira-Mar. "Pode ser que futuramente seja bom, mas agora no momento não está funcionado", avaliou, com relação à intervenção ocorre na via.

Segundo o técnico de enfermagem Marcos Elemar, que costuma passar pela região de bicicleta, o acúmulo de água era menor antes do início das obras. "Ali mais à frente, tem alagamento e os cicistas têm que andar na calçada. Acredito que não é certo dividir espaço com os pedestres, porque pode acontecer acidente", relata.

A Regional II afirmou que enviou técnicos para o local e vai avaliar a possível relação do alagamento com as obras.