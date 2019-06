Ponte cede no Parque Potira e moradores passam por dentro de canal para se deslocar na comunidade

Moradores da comunidade do Parque Potira II, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, reclamam das condições de acesso da comunidade após uma ponte ceder. A passagem foi construída pelos próprios populares para facilitar, principalmente, o acesso da comunidade a um ponto de ônibus mais próximo.

Os moradores, incluindo crianças no caminho da escola, passam pela ponte todos os dias. Alguns populares continuam fazendo o trajeto, mesmo com a ponte caída, passando por dentro do canal, para evitar um deslocamento maior.

Uma engenheira da Prefeitura de Fortaleza esteve no local e afirmou que uma equipe de iluminação foi acionada para evitar que a área fique sem energia. Já os reparos das pontes e calçadas das proximidades, que também estão cedendo com o volume de chuvas, vão ser iniciados após o fim do período chuvoso, segundo a prefeitura.