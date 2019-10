Policiais ficam feridos após chocar motocicleta em placa de sinalização na Godofredo Maciel

Policiais militares ficaram feridos após chocarem a motocicleta em que estavam com uma placa de sinalização na Avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga, em Fortaleza, na madrugada deste domingo (13). Um deles chegou a ficar inconsciente logo após a batida. Os agentes foram socorridos por duas ambulâncias do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Segundo socorristas do Samu, o segundo policial, passageiro da motocicleta, teve apenas ferimentos leves no joelho. A placa de sinalização estava localizada no meio-fio da avenida. A falta de iluminação no local teria contribuído para o acidente, segundo informações repassadas pelos socorristas.

"Recobrou a consciência, já tá atendendo mais aos comandos e entendendo o que se fala, o que se pergunta", informou o médico César Fonte sobre o motorista da motocicleta.

Os agentes estavam encerrando o horário de trabalho quando o choque ocorreu.