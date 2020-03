Polícia militar faz ronda, manda população sair das ruas e voltar para casa

Em diferentes cidades do Estado, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão nas ruas dispersando aglomerações de pessoas em espaços públicos com o objetivo de evitar a disseminação do coronavírus. A iniciativa segue o padrão adotado também em outros Estados. De acordo com o coronel Alexandre Ávila, comandante geral da PMCE, a ação é conduzida em todas as cidades cearenses, e as áreas litorâneas concentram os principais focos de aglomeração.

As ações foram registradas em vídeos gravados nos municípios de Cascavel, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Icó e Aquiraz. Em uma das gravações feitas na Praça do Croatá, em São Gonçalo do Amarante, um policial anuncia, pelo alto-falante da viatura, a mensagem padronizada: “a PMCE pede que a população evite aglomeração em locais públicos. O momento é de conscientização. Faça sua parte e ajude a diminuir a disseminação do coronavírus. Por favor, para a sua segurança, dos seus amigos e familiares, voltem para casa”.

Ainda de acordo com o coronel, pontos tradicionais das cidades ainda concentram grande quantidade de pessoas. “Em Icó, a gente identificou uma aglomeração próximo à pontem devido às chuvas, houve uma intervenção da viatura local e as pessoas colaboraram, saindo do local. As pessoas têm escutado, e isso é muito importante”, destaca.

O comandante geral afirma que ainda não estão sendo feitas abordagens diretas para intervir nos aglomerados, porém, a partir do novo decreto, a polícia militar passa a fiscalizar bares e restaurantes. “Hoje de madrugada, foi conduzido à delegacia o dono de um bar em Maranguape, que se recusou a fechar o estabelecimento. Ele foi autuado e hoje estaremos intensificando as ações em áreas públicas e cumprindo o decreto do governador”, destaca.

As rondas são feitas ao longo do dia, empregando todo o efetivo da Polícia Militas de serviço, que representa cerca de 6 mil agentes. De acordo com o coronel Alexandre Ávila, a PMCE aguarda receber máscaras e luvas da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) até a próxima semana, para que os policiais utilizem durante o patrulhamento.

“No momento, como ainda não tem, alguns não estão usando. A gente conseguiu uma pequena parte e distribuímos em pontos mais críticos, mas devemos receber todo o material até semana que vem”, diz.