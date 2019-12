Podcast semanal traz pesquisas científicas realizadas na Universidade de Fortaleza

O podcast é uma mídia de transmissão de informações similar aos programas de rádio, a diferença entre as plataformas está na distribuição dos conteúdos. Enquanto no rádio a transmissão é feita ao vivo, o podcast possibilita que o conteúdo fique disponível on demand e tenha acesso diversas vezes.

Na Universidade de Fortaleza, por exemplo, essa mídia é utilizada para divulgar e debater a produção científica da instituição. Disponibilizado às quintas-feiras, o podcast Uniforcomunica: Ciência no Campus tem duração de 20 a 30 minutos.

Para ouvir, basta ter no celular o aplicativo da Rádio NIC, célula do Núcleo Integrado de Comunicação da Universidade ou acessar o programa por streaming no Spotify.

Especialistas debatem temas relacionados à pesquisas inovadoras durante o Ciência no Campus. Foto: Thiago Ferreira/FotoNIC - Universidade de Fortaleza

O Ciência no Campus é apresentado pelas estudantes de Jornalismo Beatriz Irineu e Mariana Lopes, que conduzem um bate-papo descontraído sobre os mais diversos temas com pesquisadores, alunos e pessoas beneficiadas pelos investimentos.

O projeto foi idealizado pela professora Adriana Rolim, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas. Segundo ela, “os programas contribuem no desenvolvimento científico e tecnológico do País através da divulgação de temas científicos que possuem interesse geral”, afirma.

A Rádio NIC, laboratório de prática para os estudantes dos cursos de Comunicação, é responsável pela implantação do programa, e desenvolveu um formato acessível e dinâmico para as gravações semanais.

De acordo com Kátia Patrocínio, professora do curso de Jornalismo e coordenadora da Rádio: “os podcasts têm um tom de conversa e descontração, fazendo com o que o ouvinte se sinta acolhido e cada vez mais interessado no assunto”, destaca.

Ouça alguns episódios

#1 Como fazer pesquisa na Universidade de Fortaleza

A primeira edição do Ciência no Campus debate formas de realizar pesquisa na Universidade com Vice-Reitor de Ensino de Graduação, Henrique Sá, a Vice-Reitora de Pós-Graduação, Lília Sales, e o Diretor do Departamento de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (DPDI), Vasco Furtado.

#2 Tecnologia para pacientes renais

Tecnologias desenvolvidas para facilitar a vida de pacientes renais: o convidado do podcast é o professor Geraldo Bezerra, responsável pelo Movimento Doe de Coração.

#3 Reuso planejado da água

Programa comenta sobre a crise hídrica que ocorre no Ceará e como a ciência pode ajudar a resolver a situação. Os convidamos são o professor da Pós-Graduação da Escola de Cidades, André Gadelha, e o Mestre em Ciências das Cidades, Gleidson Soares.

#4 O uso de biofármacos no combate ao câncer de pulmão e leucemia

Edição traz debate sobre produção e uso de biofármacos. Os pesquisadores convidados são Leonardo Tondello e Kaio Tavares, ambos membros do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade de Fortaleza.

Saiba mais

De acordo com um estudo recente encomendado pela plataforma de streaming global Deezer, o número de consumidores de podcasts no Brasil aumentou para 67% do total de usuários apenas em 2019.

O mesmo estudo também mostra que 25% dos brasileiros dedicam mais de uma hora por dia para o consumo de podcasts.

Serviço

Podcast Uniforcomunica: Ciência no Campus

Às quintas-feiras

20-30 minutos



Siga a Universidade de Fortaleza no Spotify

Baixe o Aplicativo da Rádio NIC