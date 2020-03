Podcast Rádio Notícias te deixa bem informado sobre o que acontece no Ceará

O noticiário radiofônico mais antigo do Ceará agora está disponível onde e quando você quiser. É o podcast Rádio Notícias, que a Verdinha traz para te deixar bem informado sobre o que acontece no Ceará.

O Rádio Notícias, que iniciou os trabalhos na década de 60, traz toda a referência de notícias e credibilidade das ondas do rádio diretamente para seu dispositivo móvel.

Dá para ouvir o Rádio Notícias onde quiser e na hora em que quiser, seja no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido, como Deezer ou Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando estiver jogando vídeo-game.

Lista de episódios mais ouvidos

1) Tudo pronto para a Festa de Réveillon 2020 de Fortaleza

Ainda no programa: gasolina fica em média 4,85% mais cara em 2019; praias de Amontada voltam a registrar manchas de óleo; Prefeitura libera hoje binário da Avenida Santos Dumont.



2) Polícia prende um dos chefes do tráfico em Fortaleza

Ainda no programa: justiça ouve nove pessoas em processo contra prefeito afastado de Uruburetama; TRE alerta sobre prazo para recadastramento biométrico obrigatório; postos de saúde de Fortaleza continuam vacinação contra o sarampo

3) IPVA 2020 terá redução média de 4,29%

Ainda no programa: Câmara dos Deputados vota projeto de lei que altera regras do Código de Trânsito; CONMEBOL define hoje possíveis adversários do Fortaleza na Copa Sul-americana; presos suspeitos de matar empresário em um sítio no Eusébio.