Podcast Fortaleza do Tom traz memórias e histórias do jornalista Tom Barros

As memórias e as histórias sobre a Fortaleza de ontem e de hoje, através do olhar raro do jornalista Tom Barros. O Fortaleza do Tom é o podcast da Verdinha com crônicas exclusivas sobre a Capital cearense.

Os episódios são narrados pela voz inconfundível do experiente jornalista do Sistema Verdes Mares.

Você pode ouvir o Fortaleza do Tom na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game..

Lista de episódios mais ouvidos

1) O que você costumava fazer nas férias durante a infância?

Quando se é criança, a chegada das férias é sinônimo de alegria. Representa dias longes das obrigações escolares, a chegada dos primos de longe, dias na casa das avós e de brincar o quando der com os amigos da rua.

2) Chuvas em Fortaleza

Após um período de férias, Tom Barros e Gleudson Rosa retornam com as histórias, costumes e personagens da Fortaleza antiga. Aproveitando a quadra chuvosa que se inicia, os comunicadores conversam sobre as grandes enchentes que atingiram a capital.



3) Estabelecimentos comerciais antigos

Nos últimos anos, grandes lojas que pareciam imunes à crise financeira mundial acabaram fechando suas portas ou por falência ou porque foram incorporadas a empresas maiores, uma prática comum há muito tempo. Assim, varejistas muito conhecidos acabaram sendo esquecidos pelo tempo ou estão nesse processo. Relembre agora grandes nomes do comércio do passado.