Podcast fala sobre as origens da sexta-feira 13

Você acredita em mau agouro? Tom Barros e Paulo Oliveira comentam, no podcast "O Fato do Dia", as origens da sexta-feira 13 e as teorias de azar que acompanham as pessoas superticiosas. Confira:

Podcast na Verdinha

