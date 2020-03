Podcast Crônicas de Fortaleza traz olhares originais sobre a Capital

Um olhar particular sobre o que faz de Fortaleza ser o que ela é. O Crônicas de Fortaleza é o podcast da Verdinha sobre as pessoas, lugares e histórias da Capital cearense, que ainda tem muito a ser descoberta.

Publicados sempre aos domingos, os episódios são narrados, cada um, por um jornalista diferente do Sistema Verdes Mares.

Você pode ouvir o Crônicas de Fortaleza na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game..

Lista de episódios mais ouvidos

1) A (re)descoberta dos Tabajaras

O jornalista Marcelo Monteiro fala sobre a experiência e ressignificação das noites do eixo Dragão do Mar e rua dos Tabajaras.

2) A chuva e o cheiro de terra molhada

O cheirinho de terra molhada substituindo o ar quente que queimava as entranhas do sertão. A jornalista Kélvia Ribeiro fala das chuvas do passado e do presente

3) As lições do engarrafamento

Como não amar uma cidade que inaugurou o congestionamento da meia-noite? Jornalista Sérgio Ripardo narra as dificuldades no transporte público, o crescimento da cidade, as lembranças e as distrações que se vê pela janela do ônibus