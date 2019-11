Plano emergencial para monitorar 7 praias do Ceará é aprovado pelo Coema; resultado sai em 15 dias

Apresentado ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) nesta quinta-feira (14), o Plano Emergencial de Balneabilidade (PEB) para monitorar por seis meses sete praias cearenses onde há ocorrência de óleo foi aprovado e deve divulgar os primeiros resultados em 15 dias. Especialistas e representantes da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e Instituto de Ciências do Mar (Labomar) participaram da reunião.

A próxima etapa para dar início à execução do PEB, segundo a secretária executiva da Sema, Maria Dias, é apresentação à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) para obter apoio financeiro.

As primeiras praias a serem monitoradas são:

Litoral Leste

Icapuí;

Canoa Quebrada (Aracati);

Prainha do Canto Verde (Beberibe);

e Sabiaguaba (Fortaleza).

Litoral Oeste

Icaraí;

Cumbuco;

e Jericoacoara (Jijoca de Jericoacoara).

A escolha das praias foi pela extensão da contaminação, volume de óleo recolhido, intensidade da atividade pesqueira e os números de população e de visitantes, segundo a Semace.

O trabalho vai avaliar as condições das águas e areias das praias para identificar resquícios do óleo, o que representa risco de contaminação de peixes, crustáceos e mariscos pescados ou capturados na área atingida.

Marinha recolhe porções de óleo na Praia de Barreiras, em Icapuí FOTO: HELENE SANTOS

“A gente vai analisar a presença de HPAs, que são hidrocarbonetos poliaromáticos, são substâncias tóxicas que apresentam potencial de provocar câncer”, comenta Ana Eufrázio, especialista de engenharia de petróleo e gás.

Um boletim semanal da balneabilidade vai ser divulgado pela Semace com uma análise ampliada. Agora, além de colher as amostras para identificar coliformes termotolerantes, por meio de exames microbiológicos, vão ser avaliados os aspectos físico-químicos da água e da areia para detectar componentes existentes no petróleo.