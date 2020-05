Plano de saúde inicia distribuição de cloroquina e ivermectina a partir desta semana em Fortaleza

A partir desta terça-feira (19), os clientes da Unimed Fortaleza poderão retirar, de maneira gratuita, os remédios cloroquina e ivermectina. Os compostos estão sendo usados no tratamento de infecções por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Somente usuários do plano podem retirar a medicação e apenas com receituário médico. De acordo com o cooperativa, a prescrição segue às recomendações do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Por isso, a concessão dos medicamentos segue protocolo médico baseado na gravidade dos sintomas. Apenas após a avaliação do estágio da doença, o médico poderá prescrever os remédios.

O cliente precisa, ainda, concordar com o tratamento indicado. O paciente precisará assinar um termo de consentimento disponibilizado pelo profissional da saúde e que permite a terapia medicamentosa.

Retirada

Somente beneficiários ou representantes legais de usuários dos planos podem receber o medicamento. Quem deseja retirar os medicamentos deve comparecer a uma unidade Unimed, portando, além do termo de consentimento, cartão do plano Fortaleza, documento oficial com foto, e o receituário médico em nome do beneficiário. A receita não pode ultrapassar 10 dias da data de prescrição.

Cada paciente terá direito a apenas um kit de medicamentos. A distribuição é pessoal e intransferível, e o retirante precisa ser maior de 18 anos. Vale lembrar que a medicação não é de cobertura obrigatória.

Clientes que já tenham sido internados no Hospital da Unimed e recebido a medicação durante o tratamento, não poderão receber um outro kit. A concessão é uma doação da prestadora para os beneficiários com receituário médico.

Confira os locais:

Hospital Unimed Fortaleza (Aberto 24 h):

Av. Visconde do Rio Branco, nº 4000

Clínicas Unimed (Segunda a Sexta, das 8h às 18h e, aos sábados, das 8h às 12h):

Bezerra de Menezes | R. José Sombra, 65

Maracanaú | Business Place, Conj. Jereissati

Oliveira Paiva | Av. Oliveira Paiva, 2849

Parangaba | Av. Godofredo Maciel, 51