Piso em quarto de apartamento desaba e prédio é interditado no Monte Castelo

Um prédio residencial foi interditado por risco de desabamento no Bairro Monte Castelo, na manhã desta quinta-feira (30), após o piso do quarto de um dos apartamentos ceder e cair sobre a unidade do andar de baixo. De acordo com uma moradora do prédio, o local já vinha apresentando rachaduras.

A Defesa Civil confirmou a interdição do edifício de dois andares e informou que uma equipe foi ao local durante a manhã desta sexta-feira (31). O órgão informou que vai enviar um posicionamento oficial ao longo do dia, mas já confirmou que ninguém ficou ferido.

A reportagem do Sistema Verdes Mares teve acesso ao prédio e registrou a situação do local. Muitos ferros da estrutura do ficaram expostos nos apartamentos, que também estava com vazamentos e escombros em vários cômodos. Nenhuma faixa ou aviso de interdição foi encontrada no prédio enquanto a equipe esteve no local.

Na hora do desabamento a moradora do quarto que desabou não estava em casa. Foto: VC Repórter

Por telefone, a moradora do apartamento atingido disse que, no momento do desabamento, estava no trabalho e, ao retornar para casa, assustou-se com a cena que viu. Os escombros destruíram todo o cômodo.

"Se eu tivesse em casa, eu não estaria falando com você agora. Os escrombos estariam em cima de mim. Eu fiquei com a mão na cabeça dizendo: 'pelo amor de Deus,' contou emocionada Maria do Socorro Pereira, de 61 anos.

Ferros ficaram expostos em todos os cômodos dos apartamentos. Foto: VC Repórter

Ainda de acordo com a Maria do Socorro, o local já tinha apresentado rachaduras há bastante tempo e, inclusive, os moradores já tinham acionado o proprietário do móvel.

Durante esta sexta-feira, o filho do dono do prédio esteve no local e informou que vai esperar a avaliação da Defesa Civil para tomar providências.