Piso de cimento está sendo construído na Praia de Iracema para receber feirantes da Beira-Mar

A feira da Beira-Mar funcionará de forma temporária na Praia de Iracema sobre um piso de cimento que está sendo construído na faixa de areia. A instalação do novo espaço teve início em 12 de julho último e deve ser concluído em até 15 dias. Já os comerciantes devem ser remanejados no dia 1º de agosto.

De acordo com o titular da Secretaria Regional II, Ferruccio Feitosa, a implantação do piso foi solicitada pelos próprios feirantes do tradicional comércio e tem cerca de 6 mil m².

“Lá, no aterro, o piso é de areia, então a reivindicação dos feirantes era que nós fizéssemos algo que pudesse dar a eles e ao clientes, conforto, para poderem transitar com segurança, sem risco de queda e de qualquer outro transtorno, então nós achamos por bem viabilizar o piso”, justifica.

O presidente da Associação dos Feirantes da Avenida Beira-Mar (Asfabem), Djalma Rios, avalia que a construção do piso de cimento deverá facilitar o tráfego no local. “Fomos informados e recebemos com muita alegria essa notícia porque esse piso de cimento nos deu uma tranquilidade maior”.

Ferruccio Feitosa garante que a intervenção atende a critério técnicos, descartando a possibilidade de prejuízos ao solo. “Todas as intervenções feitas são pautadas pelos critérios técnicos. Não há nenhum impacto, porque é uma coisa provisória e que ali é um ambiente superficial de areia, não é natural”, justifica.

Um total de 663 boxes serão transferidos provisoriamente para a Praia de Iracema por conta do pacote de obras previstas no projeto “Beira-Mar de Todos”, que inclui a requalificação da área, como instalação de novo piso, iluminação e paisagismo.