'Piscininha amor', esquina de Fortaleza e Fofão: veja as fantasias inusitadas do carnaval cearense

O bom humor do cearense também caiu na folia e está pulando pelos bloquinhos da capital e festas do interior durante as comemorações do Carnaval 2019. Produções como o clássico seriado mexicano Chaves, o desenho Masha e o Urso, o hit 'Piscininha Amor' e até a sátira à quantidade de farmácias pela cidade entraram na brincadeira.

Confira a seguir uma lista produzida pelo Diário do Nordeste com as fantasias que mais estão bombando no gosto dos foliões.

Piscininha amor

Andesson Andrade, produtor cultural, veio inspirado na música. Hoje, vem de malévola para curtir a programação do Mercado da Aerolândia

“Piscininha, amor / piscininha, amor” são versos que grudam na cabeça e viraram hit no carnaval deste ano. A música é um sucesso entre os jogadores de futebol e surgiu de um meme, que motivou Whadi Gama, 17 anos, a fazer uma música com a frase de Egídio. O produtor cultural Andesson Andrade aproveitou a popularidade do meme e se fantasiou de "piscininha amor".

Fofão

Quem viveu os anos 80 deve reconhecer o personagem dos programas infantis. Os mais novos já tem outra visão, devem reconhecê-lo por seus passos de dança na famosa "Carreta Furacão" dos trenszinhos da alegria na capital cearense.

Marsha e o Urso

As travessuras da pequena Marsha com o inseperável amigo urso saíram da telinha para curtir o carnaval em Fortaleza. O técnico em informática Rodrigo Machado, 30, se inspirou no desenho animado preferido da sobrinha da namorada e veio à folia vestido de Marsha e o Urso. "Moro aqui perto, qualquer evento na Gentilândia eu venho. Ainda melhor no carnaval, porque eu gosto muito"

Das antigas

Do México para Guaramiranga, uma família de Pacajus, autointitulada como “Turma da calçada”, também entrou na brincadeira...

Esquina de Fortaleza

Reprodução Instagram

Você já deve ter reparado ou ouvido alguém comentar sobre a quantidade de fármacias em Fortaleza, inclusive, com mais de uma em uma mesma esquina. E essa reflexão se traduziu em fantasia.

Há também quem combinou as fantasias. Seja em um tema ou em personagens de um mesmo filme.

O pirata e Mara Hope

Como cães e gatos

Durante o carnaval, a rivalidade canina e felina deu uma trégua.

Os Smurfs

Danilo Pinheiro, 40, Ruy Cavalcante, 45, Felipe a Silva, 36, Caroline Castro, 37, Luiz Gustavo, 37, Leandro Carvalho, 32, Geórgia Tavares, 35

Já o Gargamel não deu folga aos "pequenos" smurfs nem na hora da folia. A turma de amigos exercitou a criatividade e escolheu a fantasia de Smurfs para curtir o Carnaval na Praça da Gentilândia. "Nos conhecemos na faculdade e todo ano brincamos aqui na Gentilândia, já é tradição. Os meninos já chegaram a ir de Smurfs pra Recife, e agora trouxemos a ideia pra cá", empolga-se a folia Geórgia Tavares, 35.

Sátira

Questões políticas também têm destaque durante a festa.

Quem tem limites...

Essa foliã certamente não tem. E mostrou que dá para cair na farra sem gastar muito.

Pijama de...?

Independente da escolha o que vale é se divertir. A reportagem ainda não identificou o que representa a fantasia usada por esse folião nas areias da Praia de Iracema. Qual o bichinho?