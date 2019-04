Pintura de faixa de pedestre gera demora e lotação no terminal de Messejana; veja vídeo

Os serviços de sinalização de faixas de pedestres geraram demora e lotação no terminal de Messejana, na noite da última sexta-feira (29). Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) precisaram paralisar parte do trânsito no entorno do local para revitalizar as pinturas das faixas.

Com isso, o trânsito na região ficou parcialmente bloqueado, provocando congestionamentos, filas de ônibus e de passageiros dentro do terminal. Passageiros e motoristas reclamaram da situação. Em nota, a AMC informou que os serviços de sinalizações, normalmente, são feitos à noite, em horários de menor fluxo. Devido ao período de chuvas, no entanto, a manutenção precisa ser realizada durante o dia e e início da noite.

A Autarquia lamentou os transtornos causados e salientou que os serviços foram necessários para garantir a segurança viária para quem trafega pela região.