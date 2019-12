A Polícia Federal (PF) realiza leilão para venda de veículos oficiais a partir das 9h da próxima quarta-feira (4). A visitação para visualização dos lotes estará aberta na segunda-feira (2) e na terça-feira (3). Ou seja, os interessados podem conhecer os veículos antes do leilão nesses dois dias.

São 29 veículos, cujos valores mínimos de arremate variam de R$500 até R$18 mil. Entre os lotes, estão uma caminhonete SCANIA 112, com arrmate de 18 mil e uma

L200 4X4 de R$ 8.300. Nenhum veículo deste leilão foi classificado como sucata. Portanto, nenhum lote será leiloado como sucata.

O evento de visitação ocorre no depósito da empresa D&M, na rua Coronel Zacarias José de França, 255, no Bairro Cajazeiras, onde também ocorrerá o leilão. Para participar,é preciso acessar o Edital do evento no site da PF, onde também será possível visualizar fotos dos automóveis.

Após o leilão, os bens arrematados serão entregues ao ganhador com um prazo de dois dias úteis. Vale ressaltar, também, que o evento não cobra taxa de leiloeiro.

Servidores da Polícia Federal, ativos ou aposentados, pessoas físicas e jurídicas, desde que impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, não podem participar do leilão.

Serviço

Leilão Administrativo da PF

Local: Rua Coronel Zacarias José de França, 255A, Cajazeiras.

Data e hora: quarta-feira (4), a partir de 9h

Gratuito

Mais informações: (85) 3392-4925