Pescadores encontram tubarão-martelo morto na orla de Fortaleza

Pescadores encontraram tubarão-martelo morto na noite deste sábado (22), na praia do Titanzinho, no bairro Serviluz. O animal já estava morto e foi localizado enrolado na rede de pescadores da região, segundo informações do coletivo Servilost, organização que atua no bairro. O caso foi registrado em vídeo por moradores.

Essa não é a primeira vez que um tubarão é encontrado na orla de Fortaleza. O aparecimento de tubarões no litoral da capital cearense data, pelo menos, desde 1965, quando três tubarões foram encontrados na Barra do Ceará.

Recentemente, em abril de 2018, um tubarão-tigre foi avistado a cerca de 1 km da praia do Mucuripe, na costa de Fortaleza. O animal tinha cerca de 2 metros. Antes disso, em janeiro de 2015, um tubarão azul foi capturado acidentalmente durante uma pesca realizada em alto mar na Praia do Futuro.