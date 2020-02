No último sábado (22), um tubarão-martelo foi encontrado morto na praia do Titanzinho, no bairro Serviluz, após se enrolar na rede de pesca de moradores da região. De acordo Vicente Vieira Faria, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista no estudo de tubarões, o aparecimento do animal não é um evento atípico, uma vez que ele compõe a fauna da orla cearense.

Relatos de casos de interação dos tubarões com nadadores ou banhistas, porém, não são comuns. Isso porque, conforme Vicente, o relevo marinho de Fortaleza e do Estado não favorece esses episódios. “No caso de Recife, por exemplo, acreditam que, próximo à costa da cidade, há uma profundidade muito grande. O que não é o nosso caso, o nosso relevo é diferente, não há essa profundidade toda”, afirma.

“Normalmente, o tubarão é pescado na nossa costa, não é um animal que apareceu de repente. Ele faz parte da nossa fauna, mas é capturado pela pesca artesanal. Nesse caso, apenas calhou de ter um tamanho maior”, pontua o biólogo.

Dentre as espécies, o especialista considera os tubarões tigre e cabeça-chata como os mais agressivos, por serem os que estão mais envolvidos nos incidentes de Recife. “A vasta maioria dos tubarões, você vai passar do lado e não vai acontecer nada. Incluindo o tubarão-martelo”, finaliza.